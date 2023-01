Ventura pede “união” interna "de uma vez por todas". E deixa aviso à direita: “Ou há governo com o Chega ou não há governo de todo”

“Que o teto me caia em cima se não havemos de ser um dia governo de Portugal.” A cada convenção, André Ventura vai elevando a fasquia, mas a imagem agora usada acaba por resultar caricata. Abraracourcix, o chefe da pequena aldeia dos irredutíveis gauleses, como Astérix, só tinha medo de uma coisa: que o céu lhe caísse em cima. Acontece que o chefe desfilava sobre um escudo e quem o carregava costumava derrubá-lo.

Ao segundo dia da V Convenção Nacional do Chega, em Santarém, o líder reeleito também teve o seu escudo – erguido pelos “12 guerreiros” da bancada parlamentar, mas não só – e ninguém o derrubou. Pelo contrário, os críticos internos ficaram em casa e esta foi a reunião magna da “maturidade”, como ia sendo dito, intervenção após intervenção. A incógnita era só mesmo a dimensão do resultado, que chegou aos 98,3% dos votos - porque Ventura era candidato único à presidência do Chega.

No seu discurso de vitória, o líder voltou a apontar a São Bento, ainda que concedendo não poder prometer uma vitória já nas próximas eleições legislativas. Mas deixou o aviso: “Ou há governo com o Chega ou não há governo de todo em Portugal”, pelo que “escusam de continuar a falar em linhas vermelhas, azuis ou verdes” porque “só o povo português estabelecerá linhas vermelhas”. E insistiu numa ideia que já ia ganhando tração: “Não queremos negociatas escondidas nem falsas geringonças.”

tiago miranda

A experiência dos Açores, cujo Governo Regional de coligação PSD/CDS/PPM conta com o apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal (IL), serviu de emenda. Aliás, o deputado insular José Pacheco já tinha alertado para o risco de se ter de lidar com “aldrabões”. “Embalar meninos, levar meninos ao colo nunca foi para mim nem é para o Chega. O papel do Chega é governar, não é estar no meio da estrada”, disse o também vice-presidente do partido, que, a partir desta convenção, deixa de o ser.

“Nunca nos venderemos!”, atirou, por sua vez, o líder da bancada parlamentar, Pedro Pinto. E Diogo Pacheco de Amorim, deputado e vogal da direção, já tinha igualmente apontado a mira e uma meta: “Não somos os porteiros da IL. Vamos estar no governo com as pastas que entendermos necessárias.” Mas ainda antes das legislativas, haverá já em setembro as regionais da Madeira, onde Ventura prometeu “fazer mossa e fazer tremer” o Governo Regional. (Miguel Albuquerque, presidente do Executivo madeirense, não o deixou sem resposta: “no contexto regional, o Chega não tem relevância”.)

De resto, até mais do que o Governo e os críticos ausentes na convenção, o PSD foi, a espaços, o saco de pancada preferencial. Se, na avaliação de Ventura, António Costa não tem condições para continuar a governar, o líder social-democrata, Luís Montenegro, também não é o homem certo para suceder ao atual primeiro-ministro. O Chega é “o porta-voz da insatisfação nacional” e a “única cura” para o “vírus mortal” do socialismo, declarou.

Animado pela sondagem desta semana, em que arrancou o seu melhor resultado de sempre, o partido já se sente habilitado para reclamar ministérios num hipotético governo. No entanto, o líder também parece pressentir que o tom conciliador das últimas horas pode não perdurar. Daí que tenha apelado a que se faça “um esforço de união”. “Temos, de uma vez por todas, de nos estabilizarmos. Sem egos, sem ambições pessoais, sem traições e sem jogos de bastidores.” O recado seguiu para os críticos internos, os atuais e os vindouros.

tiago miranda

E também apontou à rua, ainda que, como noticia o Expresso na edição desta semana, a primeira grande manifestação da Solidariedade – a federação sindical cuja criação o Chega promoveu – tenha sido adiada. “Vamos ganhar a rua à esquerda. Voltaremos a encher praças e conquistaremos as ruas deste país com o nosso sangue e suor. Venceremos no sindicalismo”, prometeu. E apontou também “àquele país de Abril que nos venderam, àquela esquerda que achava que podia dominar as nossas praças e as nossas ruas”. “Ganharemos as ruas deste país” e “seremos a voz daqueles que a perderam, dos desalentados”, assegurou.

Moção para “monitorizar conversas” nas redes sociais do partido retirada antes de ser votada

O dia foi também marcado pela apresentação de 24 moções com os mais variados temas, desde a urgência de habitação social até à importância da literacia financeira, passando ainda pela transição energética. Destas, 23 foram votadas favoravelmente pelos delegados. A exceção foi uma moção da distrital de Aveiro, intitulada “Redes Sociais”, que chegou a ser apresentada, mas o seu proponente, Hugo Sousa, decidiu retirá-la antes de poder ser votada, segundo indicou o presidente da mesa.

O texto pedia “a implementação imediata de controlo de grupos e páginas nas redes sociais” do Chega. Argumentava que era necessário “regular a presença do partido nas plataformas para garantir que as mensagens transmitidas sejam precisas e apropriadas”, servindo assim os “interesses reais” do partido.

Querendo garantir que o conteúdo publicado nas redes não seria “enganador ou ofensivo”, propunha-se “monitorizar as conversas” online de militantes e simpatizantes – e até previa “sanções” para quem não seguisse as regras. Pouco tempo depois de a moção ter caído, foi retirada da página oficial do partido.

Governo e PSD presentes no último dia, partidos da extrema-direita europeia também

Como é da praxe, o Chega convidou todos os partidos com representação parlamentar a estarem presentes em Santarém este domingo, dia em que se realizam as eleições para os órgãos sociais da nova direção. Ao que o Expresso apurou junto de fonte próxima da organização, só três partidos rejeitaram o convite (“por e-mail”): PCP, Bloco de Esquerda e Livre.

Segundo a mesma fonte, o Governo vai estar representado por Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. O Expresso confirmou a informação junto da governante. Pelo PSD estará o vice-presidente Miguel Pinto Luz, o único que já defendeu, de viva voz, uma aliança com o partido de Ventura. “Temos uma boa relação com todos os partidos, falamos com todos”, disse o militante do Chega, sublinhando a palavra “cortesia”.

Quem também vai estar em Santarém no último dia são oito figuras de proa da extrema-direita europeia: Tino Chrupalla, presidente da Alternativa para a Alemanha; Jordan Bardella, líder da antiga Frente Nacional francesa; Geert Wilders, presidente do Partido da Liberdade, dos Países Baixos; Rocío Monasterio, presidente do Vox em Madrid; Claudiu Târziu, líder da Aliança para a União dos Romenos; Boris Kollár, presidente do Sme Rodina (“Nós Somos Família”, da Eslovénia); Kinga Gál, eurodeputada do Fidesz (do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán) e Tom Van Grieken, líder do Vlaams Belang (“Bloco Flamengo”, da Flandres). Salta à vista a ausência de um representante da Liga, do vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, que esteve presente no Congresso de Coimbra de 2021.