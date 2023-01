CDS em penitência vai ter congresso “refundador”

Não há como dourar a pílula. Há um ano, o CDS não elegeu qualquer deputado, algo inédito na sua história, isto é, desde 1975. Nuno Melo, que assumiu a liderança do partido em abril, reconhece a sua missão como “altamente desafiante” e, “em certos momentos”, “uma espécie de penitência”. E coloca agora esperança num congresso “refundador”, que terá lugar ainda este ano. O líder do CDS revela ao Expresso que António Lobo Xavier está a coordenar um grupo que elaborará um novo programa, a aprovar nesse congresso nacional.

No entanto, considera que o CDS tem conseguido marcar a agenda política no último ano, pois “foi o primeiro partido a lançar a ideia do IVA zero, medida que foi fazendo o seu curso e hoje é copiada por outros partidos e adotada noutros países, o primeiro a pedir a demissão da secretária de Estado do Tesouro e a falar em eleições antecipadas”.