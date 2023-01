Os “almocinhos” de Passos e a sombra sobre Montenegro

Luís Montenegro afastou, em entrevista à SIC, uma eventual disputa da liderança do PSD com Pedro Passos Coelho. “Essa questão não se coloca. Não sou capaz de colaborar nesse tipo de exercício mental, académico ou abstrato”, disse o presidente social-democrata na quinta-feira. Mas a figura do antigo primeiro-ministro tem estado muito presente nos últimos dias em publicações nas redes sociais. O ex-deputado José Eduardo Martins, o sociólogo Pedro Gomes Sanches e o antigo assessor Rui Baptista foram alguns dos que publicitaram encontros recentes com Passos Coelho. E cada publicação gerou partilhas, reações e comentários, que vão desde a apreciação da ementa aos apelos a uma vaga de fundo para o regresso do ex-primeiro-ministro à atividade política regular.

