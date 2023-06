Estatuto do Cuidador Informal vai ser alargado a cuidadores que não vivam na mesma casa

Vai deixar de ser necessário viver na mesma casa que a pessoa cuidada para pedir o Estatuto do Cuidador Informal. O projeto de lei apresentado pelo PSD foi esta quinta-feira aprovado na Assembleia da República, com votos a favor dos sociais-democratas, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN, e votos contra do PCP e do Livre. O PS absteve-se, permitindo assim que a proposta seja agora debatida na especialidade.

Até agora, o Estatuto criado pelo Governo em 2019 exigia que houvesse “comunhão de habitação” entre o cuidador e a pessoa cuidada – ou seja, que ambos vivessem na mesma casa. Nos últimos anos, a regra tem sido bastante criticada por entidades como a Associação Nacional dos Cuidadores Informais. Neste momento, o subsídio previsto no Estatuto tem um valor médio de 227 euros mensais e só chega a cerca de dois mil cuidadores informais – sendo que Portugal terá cerca de 820 mil pessoas a prestar este serviço diariamente.

Aprovada no Dia Internacional para a Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, a proposta ‘laranja’ pretende alargar o reconhecimento como cuidador informal a todos os que sejam casados, em união de facto ou parentes até ao quarto grau da pessoa a quem prestam assistência, mesmo que de forma “não permanente” e "independentemente de residirem no [mesmo] domicílio" – algo que passa a ser obrigatório apenas quando não houver “laços familiares” entre ambos.

“A obrigatoriedade de haver uma relação familiar é injusta, porque os cuidadores até podem ter relações de amizade com a pessoa que cuidam”, lembrava Inês Sousa Real, deputada única do PAN, na sua intervenção inicial, antes de se comprometer com o PSD a trabalhar a legislação na especialidade.

O debate levado ao plenário pelos sociais democratas era sobre o setor social e solidário e os direitos das pessoas idosas, mas à exceção do alargamento do Estatuto todos os outros projetos de lei e de resolução foram chumbados pela maioria parlamentar do PS – incluindo o aumento do número de vagas para idosos nas respostas sociais e privadas, o reforço do serviço de apoio domiciliário, o desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a alteração do Código Penal para criminalizar o abandono de idosos, ou a atualização da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (que era suposto ser implementado até 2025, mas está atrasado).

Esquerda e direita discordam quanto ao papel dos privados, PS pede tempo

Nas suas intervenções, PSD e Iniciativa Liberal insistiram várias vezes na necessidade de aumentar o número de respostas disponíveis para idosos no setor social e privado: “O Estado de tem garantir o financiamento dos acordos de cooperação [com entidades como as IPSS] de acordo com o custo real de cada utente, as suas condições socioeconómicas e a respetiva resposta social”, afirmou o deputado do PSD Hugo Maravilha, acrescentando que essa revisão teria de incluir uma atualização dos valores em função da inflação e do Rendimento Mínimo Nacional. Atualmente, o valor da comparticipação dada pelo Estado aos lares do sector social é de cerca de 500 euros, enquanto as instituições privadas não são comparticipadas.

Para resolver o problema do envelhecimento sem qualidade de vida, “a resposta não está no público, mas sim no privado”, resumiu a deputada laranja Emília Cerqueira, lembrando o exemplo da rede de creches. BE e PCP não concordaram: “O PSD finge que está a falar em dignidade quando na verdade está a falar de negócio”, acusou o deputado comunista João Dias, que viu ser chumbada uma proposta sua para criar uma “rede de oferta pública de equipamentos para idosos” (PSD e Chega abstiveram-se, mas PS e IL votaram contra).

O PSD propôs ainda a introdução de serviços médicos, de enfermagem e fisioterapia nas atuais respostas de apoio domiciliário. Neste momento, nem sequer os lares de idosos são obrigados a ter um médico de serviço: apenas um enfermeiro por cada 20 utentes. E em 2012, foi o Governo do PSD que alterou a lei para que dois utentes pudessem dormir no mesmo quarto de um lar – aumentando a capacidade total das estruturas de 60 para 120 idosos.

Aliás, a troca de argumentos foi-se fazendo de vários recuos ao passado, tanto à esquerda como à direita: “Agora o PSD preocupa-se com a dignidade da pessoa idosa, mas quando esteve na governação fez exatamente o oposto”, acusou Paula Santos, líder parlamentar do PCP, referindo-se à governação de Pedro Passos Coelho nos tempos da troika. “Tinham todas as condições [para fazer as reformas], mas decidiram cortar na despesa”. “O PCP deve é estar incomodado com este silêncio do PS, que nos últimos teve as soluções” e não as aplicou, respondeu o deputado do PSD Nuno Carvalho, apontando que os comunistas estavam com “nostalgia da geringonça”.

Quanto ao PS, que foi o único partido a não apresentar propostas sobre o tema e não contou com nenhum membro do Governo no debate, foi apresentando os números possíveis para se defender das críticas da oposição – os 700 milhões de euros previstos no PRR para requalificar o setor social e criar 40 mil vagas para idosos, ou o aumento de 5% nas comparticipações sociais registado em 2022, por exemplo – e pediu “tempo” para que as medidas já aplicadas surtissem efeito. Rui Cruz, deputado do PSD, lembrou que as pessoas idosas “não podem esperar até 2026” pelos efeitos dos fundos europeus.