Recomendações para evitar fugas de informação em comissões de inquérito? Deputados sem 'smartphone', documentos sem WeTransfer

A deputada do PS Alexandra Leitão não viu culpa dos membros da comissão parlamentar de inquérito à TAP na fuga de informação que levou documentos classificados sobre a companhia aérea para as notícias, mas deixou um conjunto de 12 recomendações para que o risco de suspeitas deste género seja menor. Não é inédito, já que foi o que Edite Estrela fez em 2021, quando efetuou uma análise idêntica na comissão de inquérito ao Novo Banco. Só que essas recomendações feitas há dois anos não impediram as suspeitas de fuga de informação no inquérito à TAP.