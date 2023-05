Audição de Galamba vai começar mais tarde que o previsto: primeiro os deputados votarão acesso a videovigilância

Mas, afinal, o que vai acontecer é que a audição já vai começar mais tarde, pelas 17h40, e pode mesmo derrapar, já que depende do andamento dos trabalhos no plenário da Assembleia da República.

O erro foi corrigido, a reunião manteve-se para as 17h, ainda que com dez minutos iniciais para que sejam discutidos outros temas.

A comissão de inquérito à TAP vai receber esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, João Galamba, mas a hora de audição foi alterada. Estava agendada para as 17h, contudo, um erro dos serviços do Parlamento fez com que muitos jornais noticiassem que tinha sido antecipada para as 14h.

O Bloco de Esquerda pediu a versão preliminar ou final da auditoria que a EY realizou aos prémios e às remunerações na TAP, encomendada pela própria companhia aérea, e requereu igualmente a pasta de transição que a Parpública entregou ao Governo de António Costa em novembro de 2015.

O Chega fez o requerimento para a “requisição de imagens provenientes do sistema de videovigilância nas instalações do Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de abril”. Em causa estão os desacatos entre Frederico Pinheiro, antigo adjunto de Galamba, e a equipa do Ministério, incluindo Eugénia Correia, a chefe do gabinete.

As versões de ambos foram deixadas nas respetivas audições na quarta-feira (num total de mais de 12h), mas as contradições são inúmeras, desde quem agrediu a quem foi agredido.

Segundo foi relatado por Eugénia Correia, há imagens de videovigilância do piso 0 do Ministério, em que será possível ver o adjunto a tentar sair do edifício utilizando a sua bicicleta, mas não do piso 4, onde três membros do gabinete, incluindo a própria responsável máxima, dizem ter sido agredidas por Frederico Pinheiro quando tentavam agarrar a sua mochila, para impedir que o adjunto levasse o computador de trabalho para fora do Ministério.