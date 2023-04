Chega vs. Santos Silva: ciganos, imigrantes, um massacre em Moçambique, os ensinamento de Buda e a ‘vice’ Edite Estrela

Os embates verbais entre o Chega e o presidente da Assembleia da República (AR) existem desde que André Ventura entrou no Parlamento em outubro de 2019, então como deputado único. Agora, com uma bancada de 12 deputados, as picardias são mais frequentes e escalam com muita frequência. A mais recente envolveu Edite Estrela, vice-presidente da AR, que conduzia os trabalhos quando, na quarta-feira, se deu uma acesa troca – e sobreposição – de palavras com deputados do Chega. O presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, fez saber, entretanto, que levará à conferência de líderes o que descreveu como “uma sucessão de comportamentos”, incluindo este caso “especialmente grave”.