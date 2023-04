Chega acusado de oportunismo e discurso de ódio em debate sobre "imigração e segurança"

O Chega foi esta quarta-feira acusado de oportunismo e discurso de ódio pela generalidade dos partidos na Assembleia da República por ter marcado um debate sobre "política de imigração e segurança" a propósito do ataque no Centro Ismaelita. Durante este debate em plenário, o presidente do Chega associou o ataque de 28 de março, em que um homem refugiado matou duas mulheres com uma arma branca, ao extremismo islâmico, o que o ministro da Administração Interna considerou ser "um ataque descabelado às instituições" que afastaram essa ligação.

André Ventura referiu-se ao refugiado afegão Abdul Bashir como "suspeito de matar a própria mulher, suspeito de ligações ao Estado Islâmico, suspeito de ligações aos talibãs", e alegou que isso está a ser investigado pelos serviços de informações, invocando fontes não identificadas citadas pelo jornal Nascer do Sol. "Temos suspeitas credíveis e fundadas ditas pela própria imprensa", disse Ventura, que perguntou ao ministro da Administração Interna se "isto é verdade ou é mentira".

Ressalvando que todas as hipóteses têm de ser objeto de investigação, José Luís Carneiro afirmou que "se houvesse qualquer indício" de ligações a movimentos terroristas "com certeza que a Unidade de Coordenação Antiterrorismo teria alterado os níveis de alerta do país", como é sua obrigação até no quadro internacional. O ministro sugeriu a André Ventura que, "se porventura tem informações que não sejam do conhecimento das autoridades judiciárias, pois deve dirigir-se ao Ministério Público e apresentar os factos".

Ao longo deste debate de atualidade, os deputados do Chega Rui Paulo Sousa, André Ventura e Pedro Pinto contestaram a política de imigração promovida pelo Governo, que qualificaram como sendo "de portas abertas" e de "bandalheira", sem porém avançar propostas concretas de alterações nesta matéria.

O ministro da Administração Interna contrapôs que Portugal é "um país acolhedor", mas com "fronteiras reguladas e seguras", elencando as entidades envolvidas no processo de verificação dos refugiados e mencionando, por exemplo, que "em 2022 foi recusada a entrada a 1.749 cidadãos".

José Luís Carneiro foi confrontado pelo Chega com a afirmação do diretor nacional da PSP, Magina da Silva, de que já se estava "de certa forma à espera" de uma "ocorrência com um atacante ativo" como a de 28 de março no Centro Ismaelita "Por que é que foi possível dizer que já estávamos à espera que pudesse acontecer? Por uma razão muito simples: porque todos os dias desde há muito que as nossas forças de segurança trabalham nos cenários das ameaças e dos riscos", argumentou o ministro.

PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN criticaram a mistura entre os temas da segurança e da imigração, a confusão entre migrantes e refugiados e acusaram o Chega de aproveitamento do ataque no Centro Ismaelita e de incitamento ao ódio.

Pelo PSD, a deputada Andreia Neto defendeu, no entanto, que deve haver "uma regulação forte e adequada, segura e ordenada" da imigração, com "condições de acolhimento digno para a segurança de quem cá está e pela dignidade da pessoa humana", e que dê preferência a certos "tipos de migrantes". "Se podermos acolher e integrar jovens num percurso universitário, tanto melhor, sim, se podermos acolher famílias que mais facilmente se integrem, tanto melhor", considerou a social-democrata.