Socialistas estudam a criminalização do “discurso de ódio sexista"

O PS vai organizar uma conferência parlamentar sobre violência doméstica em abril e está a estudar a apresentação de quatro iniciativas legislativas, entre elas, a criminalização do "discurso de ódio sexista". "Lançaremos em abril uma conferência parlamentar que terá no centro o parecer do Conselho Económico e Social (CES) e que vai analisar de forma transversal o fenómeno da violência doméstica: desde a educação, à comunicação, com grande destaque também para os meios de comunicação social", anunciou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Numa conferência de imprensa, na Assembleia da República, momentos antes de começar o debate temático requerido pelo PSD sobre violência doméstica, Eurico Brilhante Dias lembrou que em julho do ano passado o PS pediu ao CES um parecer sobre este tema - cujo combate a bancada socialista já assumiu como prioridade da atual sessão legislativa. O parecer em causa foi aprovado pelo CES no passado dia 3 de março e, além de um enquadramento sobre o fenómeno em Portugal, contém recomendações para combater a violência doméstica.

Brilhante Dias defendeu que o enquadramento legislativo sobre o tema "tem vindo a ser sofisticado e pode ser melhorado". O líder parlamentar do PS destacou quatro recomendações do CES que vão ser estudadas pelo partido e poderão servir de base para futuras iniciativas legislativas, entre elas, uma alteração ao Código Penal para que o uso, ou ameaça com arma, em situações de violência doméstica, "tenha um quadro penal mais grave". "É evidente que a violência doméstica com arma ou sem arma não é desculpável, mas sabemos que há uma ligação forte da utilização de arma a homicídios que se têm vindo a verificar", apontou. De acordo com o parecer do CES, o número de homicídios voluntários ocorridos em contexto de violência doméstica foi de 35 em 2019, 32 em 2020, 23 em 2021 e 28 em 2022 (neste último caso 24 mulheres e quatro crianças, segundo dados da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género). Outra proposta que o PS vai estudar é "uma possível autonomização do crime de ciberviolência", e ainda a "criminalização do discurso de ódio sexista". Apontando para um crescimento do "discurso misógino e machista", Brilhante Dias garantiu que o PS vai analisar esta recomendação "com muito cuidado".