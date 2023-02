IL, Livre e PAN pedem audição urgente ao ministro da Saúde sobre acesso ao aborto

A Iniciativa Liberal (IL), o PAN e o Livre querem ouvir no Parlamento, com urgência, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre as alegadas dificuldades no acesso ao aborto em hospitais públicos.

Num requerimento dirigido ao presidente da comissão parlamentar de Saúde, social-democrata António Maló de Abreu, os liberais lembram que desde 2007 "está consagrado na lei o direito de a mulher interromper, livremente, a sua gravidez, mediante determinadas condições, até às 10 semanas de gestação".

O grupo parlamentar refere que, segundo a lei, o Serviço Nacional de Saúde "deve organizar-se de modo a garantir a possibilidade de realização da interrupção voluntária da gravidez nas condições e nos prazos legalmente previstos", isto sem prejuízo do direito à objeção de consciência".

"Para garantir o cumprimento de ambos os direitos, o artigo 4º, n.º 1, [da lei de 2007] define que o "Governo adotará as providências organizativas e regulamentares necessárias à boa execução da legislação atinente à interrupção voluntária da gravidez, designadamente por forma a assegurar que do exercício do direito de objeção de consciência dos médicos e demais profissionais de saúde não resulte inviabilidade de cumprimento dos prazos legais".

Neste contexto, os deputados da IL receberam "com bastante preocupação as notícias recentes que referem que esta lei não está a ser cumprida e que o direito de acesso das mulheres à Interrupção Voluntária da Gravidez está a ser posto em causa".

"É fundamental que o Governo garanta que nenhuma mulher é impedida de exercer o seu direito à interrupção voluntária da gravidez, nas condições previstas na lei, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja em qualquer outra Unidade de Saúde, em todo o território nacional".

Também os deputados únicos dp PAN e Livre pediram esta segunda-feira para ouvir Manuel Pizarro no Parlamento, entre outras entidades.

Num requerimento dirigido ao presidente da comissão parlamentar de Saúde, o social-democrata António Maló de Abreu, o Livre pede a audição, além do ministro, do Diretor do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e da Chefe de Divisão da Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da Direção-Geral da Saúde, Dina Oliveira.

No texto, o partido representado na Assembleia da República pelo deputado Rui Tavares lembra que a partir de 2007 a interrupção da gravidez a pedido da mulher passou a ser legal até às 10 semanas de gestação e desde então "os números conhecidos de interrupções voluntárias da gravidez têm vindo a diminuir e os procedimentos são realizados de forma segura e sem colocar em risco a vida das mulheres".

"Apesar do que está previsto na lei, o acesso ao SNS para a realização de uma interrupção voluntária da gravidez não é simples nem garantido, como tem vindo a ser reiteradamente denunciado e como foi exposto na reportagem do Diário de Notícias de dia 11 de fevereiro", escrevem.

O Livre defende que "o acesso à IVG é uma questão de saúde pública e um direito humano que o país tem de garantir" e salienta que já em julho de 2022 "o Comité das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) tinha notado com preocupação a aplicação desigual da Lei n.º 3/2016, de 29 de fevereiro, tendo recomendado que o Estado Português deve assegurar a efetiva implementação da lei em todas as regiões do país e para todas as mulheres".

Também a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, entregou hoje um requerimento para ouvir Manuel Pizarro e ainda o Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, António Carlos Caeiro Carapeto, a presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Sofia Nogueira da Silva, e a responsável pelo Comité de Aborto Seguro da Federação Internacional de Ginecologia, Teresa Bombas.

A deputada do PAN defende que as informações noticiadas pelo DN "e os obstáculos que nelas se relatam, a confirmarem-se, constituem um inadmissível retrocesso dos direitos consagrados na Lei nº 16/2007, de 17 de abril, e como tal, para além de um cabal esclarecimento, exigem medidas corretivas que salvaguardem os direitos reprodutivos reconhecidos às mulheres pela legislação em vigor".

O PAN pretende que "a Assembleia da República leve a cabo um amplo conjunto de audições para que sejam dados os esclarecimentos sobre os obstáculos à IVG anteriormente descritos (e a existência de outras situações para além das relatadas) e para que se afiram as medidas corretivas necessárias para garantir que os direitos reprodutivos das mulheres consagrados" na lei "são plenamente e escrupulosamente respeitados e que situações como as relatadas não se repetem".

Também o BE apresentou ontem um requerimento para ouvir o ministro da Saúde na Assembleia da República (AR), enquanto o PS requereu a audição parlamentar da diretora-geral da Saúde, Graças Freitas.

Este fim de semana, o “Diário de Notícias” (DN) noticiou que "os hospitais públicos violam lei do aborto", na sequência de uma investigação em que relata vários casos em que a lei não foi cumprida.

Questionado pela Lusa sobre a notícia do “DN”, o Ministério da Saúde respondeu que a disponibilidade de consultas de interrupção voluntária da gravidez nos hospitais públicos está a ser avaliada e que promoverá as medidas necessárias para garantir o acesso a estas consultas.

Em 2007, um referendo nacional veio permitir que as mulheres em Portugal passassem a poder interromper uma gravidez até às 10 semanas, num estabelecimento de saúde reconhecido e com capacidade para tal. Antes disso, o aborto era penalizado e criminalizado.