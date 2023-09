Conselheiros de Estado criticam António Costa: "anormalidade", diz Mendes, "inaceitável", acusa Lobo Xavier

O tenso Conselho de Estado de dia 5 continua a dar que falar, agora com membros do próprio órgão de aconselhamento do Presidente a falarem publicamente. Luís Marques Mendes e António Lobo Xavier - ambos conselheiros de Estado, ambos comentadores televisivos de domingo à noite - desta vez não se escusaram na reserva para não falarem do facto político da semana. Ainda que de forma diferente.