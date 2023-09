António Costa procura recuperar eleitorado jovem com Orçamento para 2024

Desde a apresentação do Programa de Estabilidade, em abril, que se antecipa um novo reforço do IRS Jovem (criado em 2020), confirmado agora por António Costa. A intenção é isentar de IRS os jovens, até aos 35 anos, que estão no primeiro ano de trabalho, para passarem a pagar 25% do IRS que seria suposto pelas regras gerais no segundo ano de atividade, 50% no terceiro e quarto ano, e 75% no quinto. O regime abrangeu 73,6 mil jovens em 2022 e o seu alargamento este ano custará €15 milhões, pelas contas do Governo. Logo, não tem grande impacto nos €2 mil milhões de desagravamento fiscal prometidos até ao final de 2027.

O Conselho de Ministros aprovou a extensão até ao final do ano da medida do IVA zero sobre 46 produtos alimentares. Estes dois meses de prorrogação custarão ao erário público €140 milhões, informou o Governo. O IVA zero vai manter-se nos moldes atuais, sem alterações até 31 de dezembro, informou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicando que, desde abril (mês em que entrou em vigor a medida) houve uma redução de 9,29% nos preços deste cabaz.