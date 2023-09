António Costa: “a função de um primeiro-ministro não é ser comentador, é ser fazedor”

Depois do silêncio das últimas semanas – em parte justificado por umas férias mais resguardadas que as de Marcelo –, o primeiro-ministro aproveitou a visita a uma creche no Montijo para comentar, pela primeira vez, o veto de Marcelo ao pacote de habitação. “O presidente da República ter uma opinião distinta de quem tem maioria na Assembleia da República (AR) é normal, é o normal funcionamento das instituições democráticas”, respondeu. A decisão do Governo de avançar com o diploma duramente criticado por Marcelo não é visto por António Costa como uma afronta ou como uma cisão entre palácios. “O próprio PR esclareceu na sua mensagem que a AR é livre e soberana de fazer o que, nos termos da Constituição, pode fazer”. Ao aviso lançado por Marcelo de que o Mais Habitação “não é um caso encerrado”, o primeiro-ministro atacou de volta. “A função de um primeiro-ministro não é ser comentador, é ser fazedor, é executar. A outros compete falar sobre os problemas. Cada um tem o seu papel e nenhum é mais importante que o outro, agora quando nos confundimos nos papeis é que as coisas podem correr mal”.

E o primeiro-ministro ainda recorreu a exemplos para mostrar a importância de cada um “cumprir as suas funções”. “Num bloco operatório se o cirurgião fizer o trabalho do anestesista ou o anestesista o trabalho do cirurgião, provavelmente o trabalho não corre bem”. Acrescentou ainda: “já temos anos suficientes de maturidade democrática para saber as competências de cada um e que é normal não estarmos sempre de acordo”.

Questionado pelos jornalistas sobre se Marcelo extravasa as suas competências com o olhar atento sobre o Governo, António Costa tentou demarcar-se dessa avaliação sem aligeirar o tom. “Tal como sou avaliado pelos cidadãos, também o PR é avaliado pelos cidadãos. Não nos andamos a avaliar uns aos outros. Até fiz comentário político durante vários anos e com muito gosto, agora não é essa a minha função”.