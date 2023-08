Governo vai rever lei do "licenciamento zero” para bares e discotecas

O Governo vai rever a lei do "licenciamento zero" em locais de diversão noturna, uma lei que permite uma maior facilidade e rapidez no processo de abertura de novos espaços. O objetivo é estabelecer mais regras que ajudem a agir rapidamente. Esta é uma das medidas que constam na Estratégia Integrada de Segurança Urbana (EISU), publicada na quarta-feira em Diário da República e que entra esta quinta-feira em vigor.

O “licenciamento zero” foi introduzido há 10 anos, em 2013, e integrava o programa Simplex. Entre as outras regras, o Governo vai alargar os sistemas de videovigilância, introduzir alarmes e recolher dados sobre jovens suspeitos de crimes.

Esta proposta de alteração legislativa deverá estar terminada até outubro, sendo uma das 53 medidas que integram a EISU. Até 2026, ano em que todas as medidas já deverão estar implementadas, é previsto que o policiamento de proximidade aumente. Nos municípios das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e no Algarve prevê-se um crescimento dos sistemas de videovigilância.