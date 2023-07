Adão e Silva vs. José Luís Carneiro: o Governo entra em discórdia sobre cartoons de polícias e liberdade de expressão

As opiniões dos dois governantes foram tornadas públicas com apenas 40 minutos de diferença: às 12h36 desta segunda-feira, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, diz à Lusa que "o humor e o cartoon devem ser um espaço que deve gozar de particular autonomia e de não interferência editorial".

Quarenta minutos depois, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai numa direção totalmente oposta: "Na sexta-feira, tive oportunidade de falar com o presidente do Conselho de Administração da RTP para manifestar desagrado com o facto de um 'cartoon' daquela natureza ter sido exibido num festival que tem tantos milhares de jovens", disse o governante, referindo-se ao facto de o cartoon ter sido exibido durante a cobertura televisiva do NOS Alive. O objetivo do ministro é que “a liberdade de expressão não coloque em causa a imagem e o prestígio das instituições".

Em causa está um cartoon batizado com o nome “Carreira de Tiro”, emitido pela RTP no espaço “Spam Cartoon” desta sexta-feira. Da autoria de Cristina Sampaio, mostra um polícia a treinar na carreira de tiro: No final da ronda, conclui-se que a taxa de acerto do agente era maior quanto mais negros fossem os alvos – além da raiva que manifestava a cada disparo, e que ia crescendo à medida que os bonecos iam ficando mais escuros.