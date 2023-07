Frederico Pinheiro, ex-adjunto de Galamba, espera há um mês por registo de chamadas

Há mais de um mês que Frederico Pinheiro espera que o Ministério Público ou a PSP lhe enviem o registo das chamadas telefónicas que fez no dia em que foi ao Ministério das Infraestruturas buscar o computador e pertences pessoais depois de ter sido exonerado telefonicamente pelo ministro João Galamba. O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas pretende demonstrar que foi ele o primeiro a ligar à polícia no dia 26 de abril de 2023.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito (à qual pretende entregar o registo das chamadas) Frederico Pinheiro garantiu que foi ele quem chamou “a polícia para sair do edifício em que” o “tinham sequestrado”. E acrescentou: “Não fugi com o computador. Não parti nenhum vidro com a minha bicicleta ou outro objeto. Estas acusações, com que tentaram manchar o meu bom nome, são injuriosas.”