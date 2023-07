Costa convoca Conselho de Ministros informal para sábado e PS inicia roteiro pelo país

Em 2022, esta reunião informal do Governo convocada por António Costa aconteceu em 23 de julho, na Base Naval do Alfeite, em Almada, mas, ao contrário deste ano, realizou-se já depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República. Este ano, o debate sobre o estado da nação está marcado para dia 20, devendo no dia seguinte realizar-se a reunião do Conselho de Estado em que o Presidente da República quer fazer “um ponto de situação” política, económica e social do país.

Tal como no ano passado, esta reunião informal, além de um balanço, destina-se a fazer uma reflexão sobre estratégia, prioridades e linhas de ação do executivo após as férias de verão.

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros informal, para sábado, em Sintra, com o objetivo de fazer um balanço da atividade governativa e projetar os próximos tempos. No final deste Conselho de Ministros informal não está prevista a divulgação de qualquer comunicado final de conclusões da reunião ou declarações à comunicação social.

No final desse Conselho de Ministros informal, no Alfeite, não houve declarações à comunicação social e apenas António Costa publicou uma curta mensagem nas redes sociais em que dizia que essa reunião tinha sido "extremamente útil e produtiva".

Plenários socialistas

Na véspera do Conselho de Ministros informal, o PS começa um roteiro pelo país também com o objetivo de preparar o debate sobre o estado da nação, que marca geralmente o fim do ano parlamentar. De acordo com um comunicado do PS, vão decorrer vários “plenários de militantes”, percorrendo todos os distritos e as 19 estruturas federativas do partido.

O mote desta iniciativa é “Governo a pensar nas pessoas” e começa esta sexta-feira em Olhão, com a presença do secretário-geral adjunto, João Torres. Até dia 20 vários ministros e secretários de Estado socialistas vão participar nestes plenários, que são abertos a militantes e simpatizantes. Segundo o calendário divulgado, serão só governantes que são militantes do partido, não constando os nomes de membros do Governo independentes.