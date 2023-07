Costa convoca Conselho de Ministros informal para sábado

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros informal, para sábado, em Sintra, com o objetivo de fazer um balanço da atividade governativa e projetar os próximos tempos. No final deste Conselho de Ministros informal não está prevista a divulgação de qualquer comunicado final de conclusões da reunião ou declarações à comunicação social.

Tal como no ano passado, esta reunião informal, além de um balanço, destina-se a fazer uma reflexão sobre estratégia, prioridades e linhas de ação do executivo após as férias de verão.

Em 2022, esta reunião informal do Governo convocada por António Costa aconteceu em 23 de julho, na Base Naval do Alfeite, em Almada, mas, ao contrário deste ano, realizou-se já depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República. Este ano, o debate sobre o estado da nação está marcado para dia 20, devendo no dia seguinte realizar-se a reunião do Conselho de Estado em que o Presidente da República quer fazer “um ponto de situação” política, económica e social do país.