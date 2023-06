Virar a página: Costa evita perguntas, mostra obra e leva Galamba pela mão

António Costa chegou esta quarta-feira a Évora praticamente de capacete na cabeça e colete refletor vestido. O programa, inserido na iniciativa Governo Mais Próximo, que todos os meses tem levado o Governo a visitar um distrito do país, era intensivo quanto a visitas a obras, desde o novo hospital central de Évora ao novo troço ferroviário entre Évora e a fronteira com Espanha, que deverão ficar concluídas entre “o final de 2024 e o início de 2025”.

Decidido a evitar responder à polémica da ida à Hungria para assistir à final da Liga Europa ao lado de Viktor Órban, tão pouco à micro polémica sobre a inauguração do memorial de homenagem às vítimas de Pedrógão, muito menos às últimas declarações de João Galamba sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa que irritaram até deputados do PS, António Costa esteve o dia todo rodeado de jornalistas e evitou em todos os momentos responder a perguntas da comunicação social. O foco era outro: virar a página e levar o seu ministro mais fragilizado pela mão para apresentar resultados.

“Quando se pergunta como é que a economia chega às pessoas e aos territórios, a resposta também está nestas grandes obras que contribuem para o círculo virtuoso que alimenta a economia", disse o primeiro-ministro esta quarta-feira durante a visita às obras do Corredor Internacional Sul, que vai encurtar a distância entre o porto de Sines e a fronteira com Espanha em mais de três horas, e que Costa não se cansa de repetir que “é o maior troço ferroviário construído nos últimos 100 anos”. Quem pergunta quando é que a economia chega às pessoas e aos territórios é Marcelo Rebelo de Sousa, que tem vincado a importância de fazer a macro economia chegar aos micro bolsos das pessoas, e é assim que Costa responde: obra, obra, obra.