Tagline, o ‘WhatsApp’ interno do Governo, custou €1,6 milhões, mas é pouco usado

Desde setembro do ano passado que o Governo tem à sua disposição uma aplicação interna semelhante ao Whats­App para comunicar de forma segura. Chama-se Tagline, custou cerca de €1,6 milhões e foi um dos investimentos previstos na Componente 19 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo objetivo é reforçar a interoperabilidade e a cibersegurança dos sistemas da Administração Pública. No entanto, 10 meses depois de ter sido implementada a aplicação ainda não é usada de forma generalizada nos vários gabinetes do Executivo.

O projeto foi desenvolvido pela IP Telecom, uma empresa pública de telecomunicações, e a sua operacionalização está a cargo do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), a entidade responsável pelos sistemas de informação do Executivo e cujo diretor foi contactado na noite de 26 de abril pelo ex-adjunto do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro, que pretendia recuperar o acesso aos seus equipamentos de trabalho após ter sido exonerado.