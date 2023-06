Governo quer regular utilização de Inteligência Artificial na função pública até ao final de 2024

Até ao final do próximo ano, o Governo quer apresentar e aprovar no Parlamento uma nova lei dos serviços digitais da Administração Pública que regule a utilização das novas tecnologias de informação — incluindo inteligência artificial (IA) — pela máquina do Estado. A garantia é dada pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, que trabalha na tutela direta do gabinete do primeiro-ministro António Costa. O objetivo do Executivo é tornar os serviços públicos mais “modernos”, ágeis e capazes de comunicar e trocar informações entre si.