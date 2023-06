Costa enfrenta protesto de professores no Dia de Portugal

O primeiro-ministro foi abordado por professores à saída da cerimónia do Dia de Portugal, aos quais tentou explicar as medidas do Governo. “Tivemos em conta que o congelamento não teve o mesmo impacto” em todos os professores", tentou explicar o primeiro-ministro, falando da aceleração da progressão que o Governo já aprovou. Em discussão com uma professora, tentou também explicar “o mecanismo da vinculação dinâmica”.

Costa, acompanhado pela mulher que foi professora e chegou a participar em manifestações no tempo do Governo Sócrates, argumentou com os professores, acusando-os de serem “injustos” nos seus protestos.

Apesar os protestos dos professores, o primeiro-ministro é aplaudido e saudado por outros populares que também o chamam para tirar fotografias. No caminho para o local do almoço é como que “perseguido” pela manifestação de professores, com um grupo a seguir atrás de si, enquanto que populares que estão nas ruas vão gritando “Costa! Costa!”