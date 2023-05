"João Galamba parecia um helicóptero a espalhar problemas", lamenta Isabel Moreira

A deputada socialista Isabel Moreira ainda não está satisfeita com as explicações sobre o caso Galamba e o envolvimento dos serviços de informações na recuperação de um computador com informação classificada e é bastante crítica da forma de atuação do ministro das Infraestruturas.

“Não queria ter assistido àquela conferencia de imprensa. Imagino que João Galamba estivesse muito nervoso e tenso, mas parecia um helicóptero a envolver quatro nomes. Parecia um helicóptero a espalhar problemas e a espetar ganchos”, disse a deputada em entrevista ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.

Neste episódio, gravado antes da audição de João Galamba na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, Isabel Moreira assume que o “tema mais delicado” de todo o caso Galamba é o envolvimento do SIS na recuperação do computador de trabalho de Frederico Pinheiro, agora ex-adjunto de João Galamba. “João Galamba está fragilizado, aquele episódio é deplorável, há pontas soltas e uma comissão de inquérito”, afirma a deputada.

Na sua audição na CPI, o ministro das Infraestruturas acrescentou ainda mais membros do Governo e mais pormenores à sua sucessão de contactos na noite de dia 26 de abril e madrugada de 27: afinal o primeiro membro do Governo com quem falou foi o ministro das Administração Interna, quem lhe terá dito para comunicar aos serviços de informações foi o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Mendonça Mendes, e falou com o primeiro-ministro, que inicialmente não o atendeu, ao início da madrugada.