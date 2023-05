João Galamba não cai sem provas

A imagem diz muito: a poucos minutos de o ministro João Galamba ser ouvido na muito mediatizada comissão de inquérito à TAP, António Costa aparecia nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro a dar uma conferência de imprensa ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, com os pavões de São Bento em pano de fundo. E ainda antes de a audição ter acabado, o primeiro-ministro já estava em Coimbra. Era dia de assistir ao concerto dos Coldplay.

Ao lado do líder da NATO, e sem direito a perguntas e respostas, Costa só falaria de geopolítica externa. Mas a geo­política interna mostrava um mundo muito diferente. Um mundo em que o Presidente da República, comentando os relatos contraditórios feitos noite fora no Parlamento, acusava o primeiro-ministro de ter escolhido o “poder” em vez da “credibilidade” (ver aqui).