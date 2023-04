Portugal deve ter duas datas para votar nas eleições europeias: a oficial e a antecipada

Votar para o Parlamento Europeu (PE) a 9 de junho do próximo ano, permitindo o voto antecipado no domingo anterior, dia 2, surge como a solução para Portugal de forma a mitigar o efeito que os feriados têm na subida da abstenção. O impasse nas negociações da data das europeias não deixa margem para alternativas.

Segunda-feira, um dia antes do 25 de Abril, devem chegar as más notícias para Portugal: está marcada uma reunião técnica em Bruxelas onde, tudo indica, se confirmará que não há datas alternativas ao 9 de junho. “Todas as opções que testámos junto de outros Governos tiveram mais do que um país a opor-se”, diz ao Expresso o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. E a decisão exige unanimidade. Nas reuniões que teve com os partidos no Parlamento, todos levantaram o problema de as eleições serem marcadas para 9 de junho, e Tiago Antunes comprometeu-se a tentar uma solução com Bruxelas.