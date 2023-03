Governo lançou concurso de 700 mil euros num fim de semana

Aviso lançado ao sábado, para as empresas responderem no domingo se estavam interessadas ou não e, em caso afirmativo, entregarem as propostas até terça-feira. Foram assim os prazos de um concurso lançado a 11 de março pela secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministos, que funciona na dependência da ministra Mariana Vieira da Silva.