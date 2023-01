António Costa não responde se mantém confiança em Medina

O primeiro-ministro escusou-se a comentar as “suspeitas de corrupção" e a investigação do Ministério Público a um esquema que remonta ao tempo em que Fernando Medina era presidente da Câmara de Lisboa. Em Bruxelas, António Costa não quis falar aos jornalistas. Questionado pela SIC/Expresso sobre se mantém a confiança política no ministro das Finanças, nada disse.

A Câmara de Lisboa foi esta semana alvo de buscas. Segundo a notícia avançada pela TVI/CNN, a Polícia Judiciária realizou as buscas por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação", numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia.

Já esta quinta-feira, Medina chamou a comunicação social para se explicar. "Tenho as condições [para continuar ministro] que me dá a minha consciência de duas décadas de serviço público", afirmou. Defendendo a contratação do histórico socialista Joaquim Morão, o agora ministro das Finanças diz que nunca foi ouvido e que é “o principal interessado em fazê-lo”.