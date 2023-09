Diretor dos serviços de informações que Governo escolheu sem PSD é ouvido esta semana no Parlamento

O Governo pediu urgência, agosto tramou, mas setembro mal começou e o Parlamento já respondeu ao apelo. É na próxima quarta-feira, 6 de setembro, que o indigitado para diretor do SIED – Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, José Marinho da Costa, é ouvido pelas comissões parlamentares, como é obrigatoriamente exigido.

A audição prévia está agendada para dia 6 na Comissão de Defesa Nacional e na Comissão de Assuntos Constitucionais, o primeiro dia em que a Assembleia da República tem trabalhos depois das férias (e que não a Comissão Permanente que ali funciona nesse período). Contou o Diário de Notícias no início de agosto que o Governo pediu urgência, mas os esforços das duas comissões concluíram que não haveria razões para que a audição ocorresse em período extraordinário, ficando para esta semana, a primeira em que as comissões parlamentares se reúnem após as férias.

A escolha de Marinho da Costa – que se encontrava na Direção-Geral dos Assuntos Europeus e que antes integrou a Reper (Representação permanente de Portugal junto da Comissão Europeia) – esteve envolta em polémica, porque o PSD quis manter-se dela afastado.

Aquando da indigitação, o gabinete de António Costa -que tem a tutela - quis assegurar que “o primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, Dr. Luís Montenegro, desta indigitação”. Mas o presidente do PSD colocou-se fora de todo o processo de escolha, e tudo terá sido, contou a imprensa na altura, por conta do caso Galamba.

O SIED é o braço do SIRP - Sistema de Informações da República Portuguesa - virado para detetar os riscos externos (o outro é o SIS, que atua no país). É o SIED que procura informação de ameaças externas, para facilitar e apoiar a decisão política em matérias como a política externa, defesa e segurança.

Foi o SIRP e o SIS que se envolveram na recuperação de um computador do gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, depois de desacatos no seu Ministério com o ex-adjunto, Frederico Pinheiro. O PSD quis deixar claro que a direção do SIRP não tinha a “confiança do maior partido da oposição” (pediu a demissão da secretária-geral, Graça Mira Gomes, que não foi atendida), pelo que optou por estar fora dos nomes escolhidos para a estrutura.

O primeiro-ministro é quem nomeia e exonera, depois de ouvir o secretário-geral, segundo a Lei-Quadro do SIRP.