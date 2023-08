Percebe de F-16 e está disposto a emigrar? Militares portugueses excedem expectativa de empresa de recrutamento

“Como o número de inscritos excedeu as nossas expectativas, decidimos fazer uma segunda sessão” - assim se lê na mensagem que vários militares que trabalham com os caças F-16 receberam da empresa Daedalus Aviation Group, uma empresa neerlandesa que está a recrutar militares portugueses que pretendam sair das Forças Armadas e ir para a Roménia. Como o Expresso noticiou, esta empresa vem a Portugal assediar técnicos da Força Aérea Portuguesa para trabalhar no estrangeiro. A sessão de informações está marcada para esta quinta-feira, dia 31, mas agora foi desdobrada em duas devido ao elevado número de interessados.