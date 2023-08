Liberais questionam despesa de €640 mil em aviões para pôr tropas no estrangeiro

A Iniciativa Liberal quer que o Governo justifique os gastos do Exército com uma empresa privada de transporte aéreo, com a qual assinou dois contratos em agosto, que chegam aos €642 mil. O Expresso, no entanto, identificou mais um contrato com a FLS Freight & Logistics Solutions — posterior aos dois mencionados pelos liberais nas perguntas enviadas à ministra da Defesa —, o que faz elevar estes custos com o transporte de pessoal e de material para as Forças Nacionais Destacadas (FND) para os €835 mil neste mês.

Nas questões enviadas a Helena Carreiras, ministra da Defesa, os liberais querem saber porque é que “nenhuma destas missões pode ser efetuada por uma ou mais das nossas 12 aeronaves de transporte tático”, os Hércules C-130 e os C-295, uma vez que o primeiro dos aviões da Embraer KC-390 — que vão substituir os Hércules — ainda está em testes. Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), diz ao Expresso que “não está em causa qualquer tipo de desconfiança de irregularidades em relação aos contratos”, mas sim “saber se existe uma boa gestão dos dinheiros públicos”. Foi sempre através de concurso público.