Submarino "Arpão" regressa da missão mais longa: "A dissuasão que apregoamos é real, não é teórica"

Antes de mais, a mensagem que resulta desta operação é estratégica e política: “Não podemos passar a vida, na Marinha portuguesa, a dizer que somos capazes de operar os submarinos por períodos longos, de forma resiliente, longe da base, com capacidade de sobrevivência e autonomia da tripulação, longe de tudo e de todos, e não o fazer na prática”. As palavras são do comandante Nuno Baptista Pereira, chefe da Esquadrilha de Subsuperfície da Armada, no dia em que o submarino “Arpão” regressou ao Tejo depois de 120 dias a navegar, concluindo a missão mais longa alguma vez desempenhada por um destes navios convencionais, em Portugal, que passou pelo Rio de Janeiro e chegou à Cidade do Cabo.

“A capacidade de dissuasão tem de se materializar, tem de ser demonstrada de forma inequívoca”, diz Baptista Pereira ao Expresso, depois de ter navegado no submarino na última tirada, de Casablanca, em Marrocos, até Lisboa. “Tenho a certeza de que houve muitos parceiros da NATO que, quando anunciámos a missão, ficaram surpreendidos e reticentes sobre a nossa capacidade de levarmos a cabo esta epopeia”. Para o capitão-de-fragata e submarinista, “o grande sucesso desta missão faz com que aliados e não aliados tenham a certeza absoluta que a dissuasão que apregoamos é real, não é retórica ou teórica”.