Cravinho sugere que Capitão Ferreira foi contratado à medida pela direção-geral. Ministra anuncia remodelação na Defesa

Helena Carreiras e João Gomes Cravinho, a atual ministra da Defesa Nacional (MDN) e o seu antecessor, avançaram duas novidades na audição parlamentar desta sexta-feira, na Comissão de Defesa, realizada a pedido do PSD e do Chega: João Gomes Cravinho, agora ministro dos Negócios Estrangeiros, atirou para Alberto Coelho, diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), a responsabilidade pela contratação da assessoria de Marco Capitão Ferreira, dando a entender que o procedimento de contratação foi fictício. A seguir, Jorge Paulo Oliveira, deputado do PSD, apresentou mais indícios de como o contrato pode ter sido feito à medida: um documento a comprovar que, quinze dias antes de o procedimento ter sido lançado, a direção-geral já tinha cabimentado a despesa de €61 mil que ia pagar a Capitão Ferreira.

A MDN, Helena Carreiras, num tom politicamente menos combativo do que o colega, anunciou uma reestruturação no ministério, regressando à fórmula do passado, e dividindo a mega DGRDN em três direções-gerais, de forma a reduzir o poder concentrado pelo diretor-geral, que “criou riscos que importa mitigar”, disse a MDN.

Os ministros falaram depois de ouvirem críticas e acusações por parte do deputado do PSD Paulo Jorge Oliveira, que falou de “negócios entrelaçados em amizades” e num Governo a funcionar ao retardador, recomendando aos governantes para que “não se refugiem no que não sabiam" ou “que os factos à época não suscitavam dúvida”. André Ventura, líder do Chega, exibiu a manchete do ”Correio da Manhã", a dizer que Cravinho sabia da contratação de Marco Capitão Ferreira como assessor da DGRDN, em 2019. “Conheciam estes factos e nada o fizeram para o evitar”, acusou, mencionando os vários casos em que Capitão Ferreira esteve envolvido.

O ex-MDN Gomes Cravinho negou a acusação de Ventura, mas fez questão de dizer que depois de ter dado indicações para ser criada uma equipa de negociação, foi a DGRDN, ou seja, o então diretor-geral Alberto Coelho - hoje arguido por corrupção e branqueamento - a falar na contratação de Capitão Ferreira como assessor.

“A direcção-geral indicou o comandante Pereira Mendes para chefiar a equipa, e o meu gabinete recebeu indicação de que a DGRDN pretendia contar com o Professor Marco Capitão Ferreira para prestar assessoria jurídica”. Depois negou “qualquer indicação” a esse respeito porque não lhe “competia interferir no funcionamento interno da DGRDN”. E sublinhou que “a decisão de contratar foi única e exclusivamente da DGRDN e do seu diretor-geral, assim como os termos do contrato, seja a duração ou o valor”, são da “exclusiva responsabilidade” do DGRDN e de Capitão Ferreira".

O ministro deixa assim subentendido que a contratação de Marco Capitão pela DGRDN foi feita à medida, uma vez que houve um procedimento por convite a três professores de Direito, em que um desistiu e outro apresentou um valor superior à base do caderno de encargos e não entregou documentação exigida. E Capitão Ferreira foi contratado.

Com toda a sucessão de casos na DGRDN a suscitar suspeitas e a intervenção da Justiça, Helena Carreiras decidiu reverter uma decisão do ex-MDN do PSD José Pedro Aguiar-Branco, que, em 2015 criou a mega direção-geral, e que nomeou Alberto Coelho para o cargo. A ministra anunciou a “reestruturação”, e justificou: “Acredito que a fusão realizada no passado entre duas grandes Direções-Gerais, a de Pessoal e Recrutamento Militar, e a de Armamento e Infraestruturas de Defesa, representou uma enorme sobrecarga sobre os recursos humanos, concentrou em poucos os poderes de direção, e criou riscos que importa mitigar”.

O objetivo de Carreiras é “que seja retomada uma direção e controlo efetivos, ao nível dos serviços, em matérias tão relevantes e tão sensíveis como os recursos humanos, o desenvolvimento de capacidades militares e o património da Defesa Nacional”. Com esta reforma, a ministra quer contribuir para “restabelecer a serenidade e a normalidade no meio do ruído e da vertigem dos acontecimentos”.

Artigo em atualização