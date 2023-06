Ministra da Coesão pressiona Moedas a pedir fundos para as escolas

Seis meses depois de ter sido aberto o aviso para os municípios concorrerem a financiamento do Estado para a construção e reabilitação de escolas, a Câmara Municipal de Lisboa não fez qualquer candidatura. Mesmo numa altura em que a equipa que lidera o executivo, de PSD e CDS, pede que o Governo “assuma responsabilidades” — leia-se, avance com dinheiro para as obras.

Dois factos que levaram a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, a escrever uma carta a Carlos Moedas em que sugere, com “estima pessoal”, que, se o que falta é dinheiro, o autarca deve avançar com a candidatura aos fundos. E deixando um lembrete: o prazo termina no fim do mês.