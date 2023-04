Assembleia Municipal do Porto aprova novo regulamento para o Alojamento Local

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por maioria, o novo regulamento municipal do Alojamento Local (AL), que passa a diferenciar áreas de crescimento sustentável e áreas de contenção mediante a "pressão" de cada freguesia, tendo por base o número de fogos disponíveis para habitação permanente ou arrendamento de longa duração e os estabelecimentos disponíveis para AL.

O novo regulamento contou com os votos favoráveis dos eleitos do movimento independente "Rui Moreira: Aqui Há Porto", do PSD e PAN, a abstenção dos eleitos do PS, e o voto contra dos eleitos do BE e CDU. O eleito do Chega não compareceu na sessão que decorreu na quinta-feira à noite.

Com a aprovação pela Assembleia Municipal, o novo regulamento deverá entrar em vigor entre hoje e dia 02 de maio, mediante a publicação em Diário da República.

O regulamento estabelece "áreas de contenção" nas freguesias com mais pressão urbanística, tendo por base o número de fogos disponíveis para habitação permanente ou arrendamento de longa duração e os estabelecimentos disponíveis para AL.

Destacando que o regulamento "chega com um atraso de cinco anos", Adriano Castro, do BE, afirmou deveria "ir mais além" e "incorporar medidas efetivamente eficazes", defendendo que as exceções que incorpora "levará ao aumento do AL em áreas já muito pressionadas" na cidade.

Em resposta, o presidente da Câmara do Porto rejeitou que a "crise habitacional tenha como culpado o AL".

"A razão principal porque há uma crise é que as medidas legislativas não passam de promessas lançadas ao vento. A tentativa de diabolizar o AL não colhe com este executivo", afirmou Rui Moreira.

Pelo PSD, Miguel Corte Real disse haver vários motivos que levam as cidades a passar por "grandes transformações", e defendeu que quem diaboliza o AL faz "pura demagogia".

O deputado único do PAN, Paulo Vieira de Castro, disse ser a favor da "gestão sustentável" do AL na cidade, referindo, no entanto, que algumas das exceções presentes no documento podem "desvirtuar" esse objetivo.

Já o eleito do movimento independente José Maria Montenegro disse que o Porto é atualmente uma cidade "regenerada" em grande parte devido ao AL e considerou que o documento é "uma solução equilibrada" ao integrar também exceções "de bom senso".