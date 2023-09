PSD entre a euforia do verão e o risco do regresso

Um misto de entusiasmo e de contenção contra euforias. O estado de espírito no PSD está ainda marcado pelas semanas em que conseguiu, de forma quase inaudita desde a eleição de Luís Montenegro como líder, ditar e manter-se no topo da agenda mediática, à boleia de uma proposta de alívio fiscal que pôs partidos e comentadores a falar de impostos. E a que se juntou a aproximação pública de várias figuras do baronato social-democrata, com quatro ex-presidentes a virem a terreiro marcar posição, ora de ataque ao Governo ora de bênção a Montenegro. E com um quinto a caminho.

É cheiro a poder? “É claramente um ambiente do que seria, em condições normais, um fim de ciclo”, diz fonte social-democrata ao Expresso. Embora ressalvando que o difícil não é chegar ao topo, “é manter-se lá em cima”. E esperar que os calendários batam certo.