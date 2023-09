Marques Mendes: Medidas para os jovens “ficam bem na fotografia”, mas são “poucochinho”

O pacote de medidas destinadas aos jovens, anunciado por António Costa durante a rentrée socialista, em Évora, fica “bem na fotografia”, considerou este domingo Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário no “Jornal da Noite”. “Fez bem em falar dos jovens e dos seus problemas”, declarou. Mas, para usar uma célebre expressão de António Costa, “são ‘poucochinho’.”

Para o comentador da SIC, estas medidas não resolvem os três problemas que mais preocupam os jovens – baixos salários, falta de habitação e emigração. “Os jovens com grande talento continuarão a sair do país, cada vez mais”, acredita. “Os outros, com baixas qualificações, ficam cá, com um salário de 900 ou 1000 euros.”

Criticando o padrão de atuação do primeiro-ministro – que apresenta “pequenas medidas”, com “um efeito prático reduzido”, mas que “dão a ideia de que se está a fazer muita coisa” –, o antigo líder do PSD realça, parafraseando o programa “As Causas”, de José Miguel Júdice, que “continuamos a tentar minorar as consequências do problema”, sem se atacarem as causas: baixo crescimento económico e impostos altos. “Falta uma estratégia económica para se atacar estes problemas.”

Marques Mendes considerou ainda uma “anormalidade” o silêncio de António Costa durante as quase três horas do Conselho de Estado (CE) da passada semana. Para o comentador, “no momento em que faz parte do CE, sempre que há uma reunião e há um assunto a ser debatido, deve usar a palavra”. “Se é um órgão de aconselhamento, de consulta e colegial, os que lá estão devem dar a sua opinião. Mais do que um direito, tem o dever de dar a sua opinião.”

Sem saber se o silêncio de António Costa visa Marcelo, afirma que “não há dúvidas” que há um clima de tensão entre primeiro-ministro e Presidente da República. “Sobretudo desde o caso Galamba e agravado agora com o silêncio do primeiro-ministro durante o CE.” E alerta que este não é benéfico para o país — embora tenha a certeza que “o primeiro-ministro e o Presidente da República farão um esforço para aliviar este clima de tensão política”.

Pequenos partidos preocupados com as europeias

Mencionando especificamente as rentrées do CDS, do Bloco de Esquerda (BE) e do Chega, Marques Mendes referiu que as eleições europeias são “vitais para estes pequenos partidos".

No caso do CDS, “se não eleger qualquer deputado, estas podem ser o seu fim como partido nacional”, refere. Por isso, acredita que o partido está a fazer tudo para o evitar, acrescentando que fez uma rentrée “interessante”.

Para o BE, que tem atualmente dois deputados, estas eleições vão ser “o primeiro grande teste de Mariana Mortágua como nova coordenadora do Bloco”. Já o Chega quis dar prova de vida com uma nova moção de censura, “uma inutilidade” e um “foguetório”, para “tentar mostrar que faz oposição”.

“Falha grave” no pré-escolar e “problema estrutural” nos fundos europeus

O comentador da SIC abordou ainda o arranque do novo ano letivo, marcado por “sérios problemas”, desde “milhares de estudantes sem professor”, “o maior número de professores a passarem à reforma” e “problemas agravados” para os professores deslocados, com a falta de casa a preços acessíveis. Destacando também o pré-escolar, Marques Mendes considera “uma falha imperdoável” e uma “injustiça social” que o governo continue sem atualizar os apoios ao ensino pré-escolar a cargo das IPSS e das Misericórdias.

Sobre os fundos europeus, referiu que Portugal tem um “problema estrutural” na sua implementação. Recordado que todos os programas – Portugal 2020, Plano de Recuperação e Resiliência e Portugal 2030 – estão atrasados, alerta que, enquanto se discutem atrasos, não se discute “o essencial”: “a qualidade dos investimentos que são feitos”. E pede que os motivos para estes atrasos sejam tornados públicos.