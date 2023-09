Mariana Mortágua quer “proibir venda de casas a não residentes” para responder ao Portugal que “vive aflito”

Depois de ter prometido apresentar “soluções”, Mariana Mortágua aproveitou o seu primeiro discurso como coordenadora do partido no Fórum Socialismo para dar a conhecer novas medidas para responder à crise da habitação. A maior novidade é “proibir a venda de casa a não residentes”, à exceção de emigrantes portugueses. As outras duas propostas bloquistas passam por colocar tetos nas rendas “ajustados a cada região, tipologia de imóveis e salários” e limitar o aumento das taxas de juro do crédito à habitação colocando a “margem de lucro dos bancos” a suportar o embate. Antecipando os argumentos da oposição, Mariana Mortágua lançou: “Medidas radicais? Não há nada mais radicalmente brutal que trabalhar e não ter como pagar a casa.”

A nova coordenadora do Bloco defendeu que estas medidas “resultam” e já foram postas em prática por países com governos “de esquerda, de centro e até liberais”. Apelidando a crise da habitação como uma “pandemia”, Mariana Mortágua defendeu que estas medidas são a “vacina” para as cidades não serem transformadas em “disneylândias”. “São a certeza que nas nossas cidades haverá sempre vizinhos e cafés de bairro, amigos à sombra, dominó e sueca”.

Contudo, a líder bloquista fez questão de lembrar que a crise da habitação chegou ao ponto de o “salário não dar para a vida” não por mero “acaso” ou “má sorte”. “Por detrás de cada política há uma ideia, uma engenharia”, começou por explicar. “O Governo agarrou-se aos vistos gold, apesar de toda a corrupção e escandaleira; anda a convidar nómadas digitais, para subir os preços das casas; mantêm os benefícios fiscais para os reformados nórdicos, para subir os preços das casas. O Governo quis subir o preço das casas e conseguiu”, resumiu. E atirou: “esta é a crise que o Governo quis que fosse. O turismo é o maná de uma aliança férrea entre alguns autarcas, empresas da construção, especuladores e a finança”.