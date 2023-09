Paulo Raimundo encerra Festa do Avante com críticas às “contas certas” do PS e pedido de “mais votos”

As ameaças de chuva levaram muitos participantes da Festa do Avante a colocarem impermeáveis, mas nem isso lhes tirou a vontade de ouvirem as primeiras palavras de Paulo Raimundo em cima do palco. Depois de quase 18 anos da liderança de Jerónimo de Sousa, foi a vez do novo secretário-geral comunista cumprir a tradição e presidir ao comício no último dia do festival. No discurso de mais de 30 minutos, a principal crítica foi dirigida às “políticas” da maioria socialista que “promovem injustiças, desigualdades e especulação”. “Enquanto uns poucos se apropriam da riqueza, os outros nem lhe sentem o cheiro”, atirou. No ambiente mais confortável para os comunistas, Paulo Raimundo aproveitou para pedir um reforço eleitoral já nas eleições regionais da Madeira, que acontecem dia 24 deste mês. “Queremos mais partido, não para encher o peito, mas porque é requisito para aumentar condições de vida do povo. Queremos mais força porque mais votos e mandatos é requisito para uma vida melhor, desde já na Madeira”.

Nos cerca de nove meses na liderança do partido, Paulo Raimundo foi defendendo que os bons números da economia não se faziam sentir nos “bolsos dos portugueses”. Também no palco da Quinta da Atalaia, o secretário-geral comunista denunciou aquela que tem sido uma das campanhas do PS. “Dizem que a economia está bem, mas não para trabalhadores que ganham mil euros por mês, os trabalhadores com carreiras estagnadas, os investigadores sem contrato, os trabalhadores por turnos, os imigrantes sujeitos a exploração, as crianças que vivem atrás dos desregulados horários dos pais passando tempo a mais nos ecrãs, as famílias sem vaga nas cresces, os pensionista que ganham atá 500 euros, os milhares de jovens que não conseguem sair de casa dos pais, o milhão e 600 pessoas sem médico de família”, enumerou. E contrapôs: “quem está bem são os 5% mais ricos que vivem com a riqueza criada pelos trabalhadores, é a banca, é o negócio da doença que saca do Orçamento do Estado seis mil milhões”. Estas políticas socialistas, “com o apoio do PSD, da IL e do Chega”, são “submissas ao euro” e “agravam os problemas do país”. “As contas certas deles desacertam as nossas vidas e o rumo do país”, acrescentou com um forte aplauso vindo do público.