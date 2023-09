Paulo Rangel: "Nunca saiu tanta gente qualificada de Portugal como nos governos de António Costa"

“Na habitação, há uma crise brutal dos quartos: ninguém encontra um quarto por um preço acessível para arrendar em nenhuma cidade do país, em particular nos grandes centros. É um falhanço global”, disse.

No caso concreto da educação, Rangel acusou Costa de “nada fazer”, a não ser extinguir exames, e questionou “onde está a recuperação de aprendizagens” prometida depois da pandemia de covid-19.

O primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, acusou esta sexta-feira o “Governo grisalho” de António Costa de “esquecer completamente os jovens nas suas políticas”, em áreas como educação, habitação e ambiente. Numa intervenção na Universidade de Verão do PSD, num debate sobre se a idade mínima legal de voto deve baixar dos 18 para os 16 anos, Paulo Rangel defendeu o lado do ‘sim’, contra José Matos Correia, que defendeu o ‘não’, e aproveitou para deixar críticas ao executivo.

Também na área do ambiente, o vice do PSD questionou o que o Governo de António Costa fez por este setor que interessa particularmente aos jovens “além de cortar sobreiros”.

“O que é que o Governo de António Costa fez pelos jovens em Portugal, que medidas, que programas, que reformas trouxeram para os jovens em Portugal? Se alguém for capaz de identificar uma que verdadeiramente mude a vida dos jovens em Portugal, até admito mudar de posição e dizer que podem votar não aos 16 mas aos 17”, ironizou.

“É preciso mudar este Governo, mudar estas políticas, para isso é necessário que os jovens estejam empenhados na política”, defendeu.

No debate sobre o voto aos 16 anos, que é uma proposta do PSD no âmbito da revisão constitucional, Paulo Rangel defendeu o “gradualismo” nas competências cívicas, uma vez que “não há uma idade mágica” a partir da qual os jovens passam a poder fazer tudo ("não se é adulto a partir dos 18 anos", disse). Para o eurodeputado, o problema central é o “desinteresse” das pessoas pela política, daí que considere que dar mais responsabilidade aos jovens a partir de mais cedo os pode fazer despertar para a consciência cívica mais cedo também.

Já José Matos Correia defendeu o oposto, considerando que se a abstenção é maior dos 18 aos 35, o poder político devia focar-se em resolver esse problema, e não em criar outro abrindo o voto aos 16. Para o ex-deputado e presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, trata-se de uma “modernice” sem adesão à realidade. Ainda assim, o PSD apresentou a proposta de voto aos 16 anos no âmbito da sua proposta de revisão constitucional.

No final da “aula” na Universidade de Verão do PSD, os jovens alunos preencheram um inquérito sobre voto aos 16 anos: sim ou não. Ganhou o “não”, por larga maioria.