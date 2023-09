O namoro dos jovens do PSD ao CDS: ameaça ou ainda é possível uma aliança?

Paulo Portas já tinha sido muito aplaudido pelos jovens social-democratas na intervenção que fez na Universidade de Verão laranja, em Castelo de Vide, na última terça-feira. No final, muitos foram os alunos que quiseram tirar fotografias com o ex-líder do CDS e, em conversas laterais minadas pelo tema das presidenciais, muitos admitiriam que daria um bom sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo não sendo um candidato com o carimbo do PPD/PSD.

Apesar do cenário cor-de-laranja em toda a parte, bem diferente do azul natural do CDS, Paulo Portas confidenciaria mais tarde que se sentiu bem recebido numa casa que também já foi em parte sua quando, entre 2011 e 2015, PSD e CDS partilharam o Governo ensombrado pela troika e, juntos, concorreram a eleições legislativas, com a coligação Portugal à Frente.

Esta sexta-feira, o namoro repetiu-se - e até foi mais proeminente - com a ex-deputada Cecília Meireles a ser a convidada do habitual jantar-conferência, onde falou sobre competitividade da economia e política fiscal, e onde os jovens simpatizantes (ou militantes da ‘jota’) do PSD não perderam uma oportunidade para a elogiar e a convidar, inclusive, para se juntar ao partido de Francisco Sá Carneiro.