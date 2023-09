Álvaro Beleza, o socialista que sempre quis ir à Universidade de Verão do PSD, defende limite de idade máximo para cargos políticos

Não disse que limite máximo seria esse, mas deu o seu exemplo particular: médico do SNS há 40 anos, terá obrigatoriamente de se reformar aos 70. Assim sendo, é equiparável. “ Acho que devia haver um limite máximo de idade para uma pessoa se candidatar a órgãos políticos, nomeadamente órgãos executivos ”, disse. Para Álvaro Beleza, só com este tipo de regras se consegue “rejuvenescer o país”.

Pelos jantares-conferência da edição de 2023 da Universidade de Verão do PSD já passaram, esta semana, nomes como Paulo Portas e Marcelo Rebelo de Sousa, mas foi a curta intervenção do socialista e presidente da SEDES, Álvaro Beleza, que motivou maior entusiasmo. Começando por criticar o “Portugal grisalho” dos dias de hoje, Álvaro Beleza defendeu quotas para jovens no acesso a cargos políticos e sugeriu um limite máximo de idade - por exemplo 70 anos - para candidaturas a cargos executivos ou presidenciais.

E esse, disse, é um requisito fundamental para o país se desenvolver. “Precisamos de gente que pense o futuro”, atirou, afirmando que Portugal “precisa de não ter medo de ter ambição” e, para isso, precisa de uma economia mais forte que faça “duplicar o PIB e, com isso, duplicar os rendimentos”. “Não se aumentam salários por decreto”, sublinhou ainda, dando o exemplo das grandes empresas que surgiram na Califórnia e que foram todas elas impulsionadas por jovens: da Google ao Facebook, passando pela Microsoft ou a Appel.

Foi aí que Álvaro Beleza, que começou por se filiar na JSD nos anos 70 (tendo passado para o PS com Mário Soares em 1985), desafiou os jovens social-democratas a lançarem este tipo de ideias para o debate político. Caso contrário, a geração do 25 de Abril, da qual faz parte e que “também tem gente competente”, não vai “desamparar a loja”.

Acordos de regime e críticas à habitação

O médico socialista, que deixou elogios ao anúncio do Governo de alargamento das Unidades Locais de Saúde (ULS) a todo o país, considerando uma “ótima reforma”, foi crítico quanto à contratação de médicos estrangeiros, nomeadamente cubanos, por discordar do facto de Portugal não conseguir reter talento devido aos baixos salários.

“Portugal precisa de gente de fora, de gente que nos queira procurar, agora fazer acordos com um Governo de uma ditadura comunista não faz qualquer sentido”, defendeu, admitindo que o lugar de ministro da Saúde – a par do lugar de líder da oposição – “são os piores da política portuguesa, são sacos de pancada”.

Questionado pelos alunos sobre as medidas do Governo para resolver o problema da habitação, o “socialista liberal” fez críticas ao pacote legislativo, defendeu mais investimento do Estado na construção de casas para arrendar a preço acessível, e apenas admitiu o congelamento de rendas de forma temporária - por dois ou três anos. Caso contrário, os riscos são imensos. Em todo o caso, tudo isto envolve “muito tempo” e não se resolve de um dia para o outro.

“Portugal está na moda, uma das razões para esta crise da habitação deve-se ao sucesso do país”, considerou, voltando a defender que o país pode ser “a Califórnia da Europa, ou até melhor”, sobretudo se conseguir implementar uma fiscalidade mais competitiva.

Para Álvaro Beleza, uma reforma fiscal é fundamental para mudar a forma como Portugal é visto e a competitividade económica. “Quando tivermos um IRC, um IRS, e uma carga fiscal mais baixa ao nível de outros, aí o chip muda completamente - e nessa altura não vamos ser a Califórnia da Europa, vamos ser melhores do que a Califórnia”, disse, defendendo ainda acordos de regime entre PS e PSD em matérias como, por exemplo, o sistema eleitoral e da aproximação dos eleitos aos eleitores, nomeadamente através dos círculos uninominais.

“Vamos fazer 50 anos no 25 de abril e ainda não se percebeu que temos de mudar as leis eleitorais para adequar aos tempos - é preciso caminhar para o voto digital, o voto antecipado, tem que se debater isso tudo”, disse o socialista que, admitiu, há muito queria participar na Universidade de Verão do PSD, apesar de se sentir “feliz” na ala liberal do Partido Socialista.