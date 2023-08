Bloco pede posição mais “dura” da Federação Portuguesa de Futebol em relação ao caso de Rubiales

“Há espaço para a Federação Portuguesa de Futebol ter uma voz mais forte do que aquela que teve até agora”, diz ao Expresso a deputada Joana Mortágua, acerca do caso que envolve o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol e a jogadora da seleção nacional espanhola, Jenni Hermoso. O beijo de Luis Rubiales, que poderá ser considerado uma agressão sexual – e que valeu uma suspensão preventiva da FIFA ao presidente, antes ainda do pedido de demissão da própria Federação Espanhola de Futebol – é um “ato indiscutível” que merece a “demissão” do mesmo. Com a Federação Portuguesa de Futebol ainda em silêncio, a deputada do Bloco considera que esta instituição “pode e deve” ser “mais dura” na condenação ao dirigente espanhol. Em causa está a candidatura conjunta ao Mundial de futebol de 2030 entre Portugal, Espanha e Marrocos.

Para o Bloco, todas as “vozes públicas e institucionais” devem “fazer-se ouvir” contra o machismo presente no ato de Luis Rubiales. Isto inclui a Federação Portuguesa de Futebol que ainda não se pronunciou oficialmente em relação ao assunto, apenas desvalorizou o impacto da polémica na candidatura ao Mundial, em resposta à Lusa. “Seria um sinal de que atitudes como aquelas não serão toleráveis, escondidas nem amenizadas por nenhuma federação. E um sinal de tolerância zero para com o machismo e o abuso”, disse Joana Mortágua.