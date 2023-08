Ministra da Habitação: “mantemos a nossa posição quanto ao equilíbrio da proposta apresentada”

Sobre as duras críticas do Presidente da República às medidas do Governo para a habitação, Marina Gonçalves desvalorizou. “Temos que normalizar as convergências e divergências em determinadas matérias” , pediu. Para a ministra da Habitação, as considerações tecidas por Marcelo Rebelo de Sousa nascem de uma “avaliação política” que é “legítima”. Assim, mesmo que o PS avance com o diploma tal como está, não “piora nem melhora” as relações institucionais entre os palácios de Belém e São Bento.

A partir de Almada, a ministra da Habitação reagiu ao veto do Presidente da República ao pacote de habitação que assinou. Marina Gonçalves defendeu a manutenção do diploma apresentado e lembrou que serve apenas de “complemento” mais “imediato” a uma “resposta estrutural” em curso desde 2016. “A proposta, como está, é equilibrada e consegue responder aos problemas das pessoas” , defendeu. Agora, a prioridade e “responsabilidade” do Governo é a de avançar com a aprovação do Mais Habitação e garantir a sua exequibilidade. “Esse é o desafio”, atirou.

Aos jornalistas, a ministra sublinhou o facto de o Mais Habitação ser apenas um “complemento” da política de habitação “em curso desde 2016”. “O estado assumiu as suas responsabilidades desde 2016. O pacote Mais Habitação é um complemento mais imediato que é preciso dar, mas já existe uma resposta estrutural em curso com medidas como a utilização do património devoluto do Estado e de terrenos do Estado, a inventariação desse património ou as parcerias com as autarquias locais”.

“Um crime político seria nada fazer”

O veto de Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com o apoio da maioria dos partidos que repetiram as críticas ao pacote do Governo. Entre as várias queixas, o Presidente lamentou a “maioria absoluta quase isolada” que não conseguiu que mais nenhum partido desse luz verde ao diploma. Agora, com o PS a afirmar que não irá fazer alterações, é provável que o isolamento na votação no parlamento se repita. A ministra da Habitação recusou as críticas de “teimosia” atiradas pelo PSD e defendeu que o diploma está “há seis meses a ser discutido”. “Fomos fazendo alterações ao longo dos seis meses de debate público. Os partidos já se pronunciaram. Da nossa parte, mantemos a posição quanto ao equilíbrio da proposta apresentada”.