Carta com estratégia de habitação para Lisboa ainda bate na trave, mas acordo está próximo

Uma divergência que deu em chumbo, uma reunião logo de seguida para tentar chegar a uma posição intermédia, uma segunda versão que voltou para trás e agora uma terceira em cima da mesa. Mesmo com a pausa para férias do executivo de Carlos Moedas, o vaivém da Carta Municipal de Habitação (CMH) com o PS continua, e o objetivo é chegar ao fim do mês com um acordo de princípio em relação ao documento — sem deixar de abrir a luta política no momento em que a CMH voltar a ser votada pelos partidos em Lisboa.

A corda parecia ter partido entre o PSD/CDS, que lidera a Câmara Municipal de Lisboa em minoria, e o PS, força política que permite várias vezes que as propostas vejam luz verde. Na altura do chumbo da CMH, Moedas dramatizou, dizendo que a oposição estava a “acabar com o sonho” dos lisboetas. “É muito triste.”