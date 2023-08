As reformas sensíveis no caminho de Costa (e os investimentos que vão chegar em cima das legislativas)

Terminada a Jornada Mundial da Juventude, e a ‘rezar’ para que os casos e as demissões que ensombraram o primeiro ano da maioria absoluta tenham ficado para trás, António Costa volta ao terreno esta sexta-feira, no âmbito do PRR em Movimento, para retomar in loco o que tinha dito e escrito no último debate da sessão legislativa no Parlamento: “Temos muito trabalho em mãos.” Muitas “reformas”, disse, enumerando algumas — ordens profissionais, Estatuto do SNS, pacote de habitação ou descentralização — e alegando não ter sequer tempo útil para ali referir todas, num esforço para mostrar trabalho no balanço de um ano difícil.

No final de maio, o Governo entregou em Bruxelas uma proposta de reprogramação do PRR, para fazer face ao aumento dos preços devido à guerra e à inflação, e o bolo da ‘bazuca’, que já era grande (€16,6 mil milhões), ficou ainda maior (€22,2 mil milhões). Mas a necessidade de reavaliação das metas e marcos fez com que o terceiro e quarto pedidos de desembolso de Portugal (de um total de 10) tivessem ficado em espera. E para contornar esse obstáculo o Governo aprovou recentemente uma resolução que prevê autorizações de despesa para que mais de 20 investimentos previstos no PRR não ficassem empanados à espera do dinheiro de Bruxelas. “Encontrando-se ainda em discussão a referida proposta de reprogramação, processo que se prolongará ao longo dos próximos meses, cumpre garantir a boa execução dos investimentos abrangidos por via do recurso a fontes de financiamento alternativas”, lê-se na resolução do Conselho de Ministros aprovada a 27 de julho e já publicada em “Diário da República”, onde surge anexada uma tabela com os investimentos previstos e as entidades beneficiárias — desde o IHRU às CCDR, passando pelo Instituto da Segurança Social ou o IAPMEI.