Propinas de filhos de diplomatas no estrangeiro vão ser comparticipadas

A falta de comparticipação das despesas escolares dos filhos dos diplomatas quando estão no estrangeiro já condicionou a escolha de posto de 31% destes altos funcionários do Estado, segundo o questionário levado a cabo pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP), a que o Expresso teve acesso. A par da habitação, este é “um dos maiores fatores de iniquidade entre diplomatas”, diz ao Expresso Joana Gaspar, presidente da ASDP, contudo o problema está prestes a ser resolvido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a preparar uma alteração cirúrgica ao Estatuto da Carreira Diplomática, para que os diplomatas passem também a receber um subsídio para a escola dos filhos quando estão colocados no estrangeiro. Atualmente, 80% do valor das propinas dos filhos já são comparticipados pelo Estado quando estão a prestar serviço em Portugal, porque estas crianças têm de estudar em escolas de língua estrangeira — a que possam recorrer em qualquer parte do mundo.