CDS quer ver o pacote Mais Habitação fiscalizado pelo Tribunal Constitucional

Medidas “profundamente desproporcionais” e “típicas de regimes autoritários”: é assim que Nuno Melo descreveu as medidas do pacote Mais Habitação relacionadas com o arrendamento coercivo e o alojamento local. Numa carta dirigida ao presidente da República - que vai “examinar” o diploma durante as “manhãs” e “noites” das férias -, o líder do CDS apelou para que este pacote seja fiscalizado pelo Tribunal Constitucional. Marcelo tem até ao final de agosto para decidir se promulga, se veta ou se acede ao pedido do centrista.

Uma das medidas do Mais Habitação que justificou o envio deste pedido a Marcelo foi o arrendamento coercivo de casas devolutas. Nuno Melo juntou-se às vozes críticas de direita que consideram que esta lei põe em causa a “proteção constitucional da iniciativa privada e do direito propriedade”. “Não é aceitável a pretensão do governo e do PS imporem arrendamentos compulsivos de casas alheias”, lê-se na nota enviada às redações pelo partido. Para o democrata cristão, “arrendar, usar e fruir” de forma “permanente ou intermitentemente” e até manter as “habitações devolutas” são “decisões que só competem aos proprietários”. “Em democracia, um Estado não impede os cidadãos de usarem e fruírem de forma plena, desde que legal, os respetivos bens”.