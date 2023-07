Eleições na Madeira: PSD aprova por unanimidade lista de candidatos em coligação com CDS-PP

A Comissão Política do PSD/Madeira aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a lista de candidatos da coligação PSD/CDS-PP às eleições regionais de setembro, encabeçada pelo presidente social-democrata na região, Miguel Albuquerque, e com o líder centrista, Rui Barreto, em segundo lugar.

"Reiterando o objetivo de vencer as próximas eleições regionais de 24 de setembro com maioria, esta Comissão Política reforça, mais uma vez, o facto de não existirem vitórias antecipadas, lembrando que existe muito trabalho a fazer para alcançar este objetivo", disse o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, em conferência de imprensa.

Nos primeiros 34 lugares da lista da coligação "Somos Madeira" constam 30 elementos do PSD, dos quais dez são novos, e quatro do CDS-PP. Os centristas suportam o Governo Regional em coligação com o PSD desde 2019, quando os sociais-democratas perderam pela primeira vez a maioria absoluta, elegendo 21 deputados, num total de 47 que compõem o parlamento regional.

O líder do CDS-PP/Madeira e secretário regional da Economia, Rui Barreto, surge em 2.º lugar na lista, encabeçada pelo presidente do PSD/Madeira e chefe do executivo regional, Miguel Albuquerque. Na lista estão também os centristas José Manuel Rodrigues, atual presidente da Assembleia Legislativa (15.º lugar), Lopes da Fonseca (23.º) e Gonçalo Pimenta, presidente da empresa pública Madeira Parques (31.º).

O número três da coligação PSD/CDS-PP é José Luís Nunes, atual presidente da Assembleia Municipal do Funchal, a mais importante autarquia da região. A lista da coligação "Somos Madeira" integra ainda quatro presidentes de câmaras sociais-democratas que estão a cumprir o terceiro mandato, nomeadamente Pedro Coelho (Câmara de Lobos), Ricardo Nascimento (Ribeira Brava), Carlos Teles (Calheta) e José António Garcês (São Vicente).

"A Comissão Política enaltece e agradece a disponibilidade de todos os que abraçam este desafio político e sublinha o facto destes candidatos primarem pelo seu elevado espírito de missão, pela sua competência e pelo seu compromisso a favor do partido, mas, sobretudo, a favor do futuro e de todos os madeirenses", afirmou José Prada.

O secretário-geral do PSD/Madeira realçou que a lista da coligação apresenta apenas um candidato ao cargo de presidente do Governo Regional, sendo os restantes "candidatos a deputados". "Aqui não há candidatos a lugares, não há candidatos a secretários, não há candidatos a nada [em termos de futuros cargos]. Aqui há candidatos a deputados", disse, reforçando que "nesta lista apenas há um candidato a presidente do Governo, que é o doutor Miguel Albuquerque".

Nas eleições regionais de 22 de setembro de 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, elegendo 21 deputados num total de 47, com cerca de 40% dos votos, e formou um Governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). Nesse ato eleitoral, o PS elegeu 19 deputados, o JPP três e o PCP um. As próximas eleições legislativas regionais na Madeira estão marcadas para 24 de setembro.