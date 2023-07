Costa indigitou diplomata Marinho da Costa como diretor do serviço de informações da defesa

O primeiro-ministro indigitou esta segunda-feira o diplomata José Pedro Marinho da Costa como diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), tendo informado o líder do PSD, Luís Montenegro, sobre essa decisão.

Esta indigitação foi divulgada através de uma nota do gabinete de António Costa, segundo a qual "irão agora ser desencadeados os procedimentos" para a nomeação de José Pedro Marinho Costa, em particular a sua audição na Assembleia da República. Segundo o comunicado, "o primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, Dr. Luís Montenegro, desta indigitação".

O último diretor do SIED foi Carlos Alberto Raheb Lopes Pires, que tomou posse como secretário de Estado da Defesa Nacional em 19 de julho, substituindo Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo após ter sido constituído arguido na operação "Tempestade Perfeita". Na nota hoje divulgada, António Costa "agradece ao Dr. Carlos Pires os serviços prestados na liderança do SIED".