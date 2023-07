IL insiste na demissão de Cravinho em nome da "dignidade do Estado"

A Iniciativa Liberal (IL) insistiu esta quinta-feira na demissão de João Gomes Cravinho do Governo, na sequência de um artigo da revista “Visão” que revela que Marco Capitão Ferreira trabalhou com João Gomes Cravinho numa equipa clandestina no Ministério da Defesa.

“Sendo verdade todos os factos relatados em detalhes nesta reportagem não há de todo condições para João Gomes Cravinho se manter no Governo. Já não é uma questão de responsabilidade política, mas de dignidade do Estado português”, defendeu o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, em declarações aos jornalistas.

Afirmando que Gomes Cravinho representa o país nos “palcos multilaterais”, sobretudo no atual contexto de guerra na Ucrânia, Rodrigo Saraiva considerou ser insustentável o governante manter-se no Executivo sob várias suspeitas e alegado envolvimento em casos de corrupção. A confirmarem-se os dados, reforça, não há outra opção para António Costa além da exoneração do atual ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Assim que foi conhecido o atual elenco governativo, a IL disse logo desde aquele momento que João Gomes Cravinho e Marco Capitão Ferreira não tinham condições para estar no atual Governo”, sublinhou o líder da bancada liberal, apontando para a situação que já se conhecia em torno do Ministério da Defesa e também pelos “embates com PR”, saindo depois da Defesa para o MNE.

Desde essa altura têm sido ser conhecidos “muito mais episódios” em torno de uma alegada teia de corrupção que está sob investigação na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional que reforçam a tese da IL, vinca Saraiva.

Segundo os dados, entretanto, conhecidos parece não ter havido só “omissão” por parte de Gomes Cravinho que foi ouvido na sexta-feira no Parlamento num audição cojunta com a atual ministra da Defesa, Helena Carreiras. O líder da bancada da IL sustenta que fica provado que haveria uma “relação próxima” com de Gomes Cravinho com Capitão Ferreira.

Foi no passado dia 7 de julho que Capitão Ferreira se demitiu do cargo de secretário de Estado da Defesa, após ter sido constituído no âmbito da operação 'Tempestade Perfeita', suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio.

Durante a audição na Comissão de Defesa, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou responsabilidades e admitiu que foi o então diretor-geral, Alberto Coelho, que manifestou a intenção de contratar Capitão Ferreira na polémica assessoria para a renegociação da manutenção dos helicópteros EH-101. Foi aprovada, entretanto, pelo Parlamento uma auditoria suplementar à holding da Defesa pelo Tribunal de Contas.